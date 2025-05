Il quitte le PSG, la grosse déception

Alexis Brunet

Alors qu’il n’était encore qu’un jeune joueur, Mikel Arteta avait un peu de mal à s’imposer au FC Barcelone. Pour pouvoir avoir davantage de temps de jeu, l’Espagnol avait alors fait le choix de quitter son pays et de rejoindre le PSG. L’ancien milieu de terrain y est resté une saison et demie, mais Luis Fernandez aurait aimé que cela dure bien plus.

Cette saison encore, le PSG a prouvé qu’il souhaitait s’appuyer sur de jeunes joueurs, en faisant confiance à Désiré Doué ou bien encore à Joao Neves. Le club de la capitale a souvent misé sur des cracks depuis de nombreuses années et, il y a plus d’une vingtaine d’années, c’est Mikel Arteta qui enchantait le public du Parc des princes.

Une pige et demie pour Arteta au PSG

Lors de la saison 2001-2002, le PSG parvient à arracher le jeune Mikel Arteta au FC Barcelone. Alors âgé de 19 ans, le milieu de terrain débarque sous la forme d’un prêt au sein du club de la capitale et il y restera finalement un an et demi. L’Espagnol y jouera de nombreux matches et cela sera donc sa première vraie expérience du haut niveau.

« Ce n’est pas moi qui décidais… »

Le PSG n’a finalement pas réussi à conserver Mikel Arteta, qui a fait son retour au FC Barcelone, avant d’être vendu dans la foulée aux Glasgow Rangers. Un départ qui a quelque peu déçu Luis Fernandez, comme l’a confié le coach parisien de l’époque au Parisien. « Ce n’est pas moi qui décidais… Je ne me suis pas immiscé dans les discussions, car ce n’était pas à l’entraîneur de trancher (Arteta est retourné au FC Barcelone qui l’a vendu au Glasgow Rangers). Ce que je retiens, c’est qu’il a respecté le maillot du PSG. Et il a suffisamment respecté le PSG pour partir la tête haute. » Les supporters parisiens réserveront sans doute une belle ovation à leur ancien milieu de terrain mercredi soir.