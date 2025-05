Accord total, transfert imminent à l'OM ?

Axel Cornic

Parmi les meilleurs joueurs de la saison, Luis Henrique pourrait quitter l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato estival. Les médias italiens annoncent depuis plusieurs semaines déjà que le Brésilien serait dans le viseur de l’Inter, qui aurait franchi une nouvelle étape importante en vue d’un éventuel transfert.

Considéré il y a un an encore comme un gros flop, Luis Henrique pourrait rapporter gros à l’OM. Plusieurs clubs étrangers le suivraient de très près comme le Bayern Munich ou encore Newcastle, mais le plus déterminé semble bien être l’Inter. Et les choses avancent sur le front italien, avec des nouvelles indiscrétions venant de l’autre côté des Alpes.

Contrat de 5 ans pour Luis Henrique

Ce mardi, Gianluca Di Marzio nous apprend en effet que l’Inter aurait trouvé un accord avec Luis Henrique sur un contrat de cinq ans, sans toutefois en dévoiler les montants. Un accord total aurait également été trouvé pour les commissions de ses agents et ne manquerait donc plus qu’à convaincre l’OM.

L’Inter monte à 25M€, mais l’OM...

Mais c’est là que les négociations semblent bloquer ! Le spécialiste mercato de Sky Sport Italia explique en effet que l’Inter serait arrivé jusqu’à 25M€ bonus compris, mais que l’OM resterait toujours sur les 30M€ réclamés depuis le début de ce feuilleton. A noter que du côté nerazzurro on aimerait boucler le transfert de Luis Henrique au cours des 10 prochains jours.