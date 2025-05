Il signe à l'OM et vit un calvaire !

La rédaction

Iliman Ndiaye rêvait de briller sous les couleurs de l’OM, son club de cœur. Mais entre une arrivée précipitée, une préparation ratée et des résultats décevants, la saison du Sénégalais a tourné au calvaire. Peu convaincant sur le terrain, il quitte rapidement Marseille un an après son arrivée, direction Everton, pour tenter de relancer sa carrière.

La saison dernière a été très compliquée pour l’OM. Pourtant, les Olympiens avaient réalisé un mercato intéressant qui laissait espérer une année réussie. Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emerick Aubameyang, Renan Lodi, Ismaïla Sarr ou encore Iliman Ndiaye avaient rejoint le club. Supporter de l’OM depuis son enfance, l’international sénégalais n’a jamais caché son amour pour Marseille. Mais si l’histoire aurait pu être magnifique, le jeune attaquant a vécu une saison très difficile sur la Canebière.

«Ça a été une année difficile»

Interrogé au micro de Canal+ Sport Afrique, Iliman Ndiaye est revenu sur sa saison compliquée à l'OM :

«Le contexte a été difficile à Marseille, le changement de coach… Après, je suis arrivé à Marseille un peu rapidement. Comme les gens le savent, je voulais rester à Sheffield. Mais Marseille, ça s’est fait en un clic. Je suis arrivé, la présaison n’a pas été bonne, j’ai enchaîné les matchs tout de suite. On ne s’est pas qualifiés en Ligue des champions, ça a été un gros coup dur. Je pense que ça a été une année difficile sur tous les aspects.»

Une saison à oublier

Pour sa première — et unique — saison avec l’OM, Iliman Ndiaye a laissé entrevoir quelques belles séquences balle au pied. Mais la pression, la préparation physique et un contexte instable l'ont empêché de répondre aux attentes. Avec seulement 4 buts et 5 passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues, son bilan reste insuffisant. Acheté 17 M€, il sera finalement revendu 18 M€ à Everton l’été suivant, mettant fin à une aventure express.