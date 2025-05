OM : La presse italienne lâche une bombe sur De Zerbi !

Sous contrat jusqu’en 2027, Roberto De Zerbi pourrait quitter l’Olympique de Marseille après seulement une saison. C’est en tout cas ce qui se dit en ce moment, avec les médias italiens qui évoquent notamment un possible retour en Serie A pour l’ancien coach de Sassuolo.

Que va faire De Zerbi ?

Cela fait plusieurs mois déjà que la presse italienne évoque un possible retour en Serie A de De Zerbi, parti en 2021 à la fin de son aventure avec Sassuolo. Ainsi, le boss de l’OM a été lié tour à tour à l’AC Milan, puis à la Juventus, au Napoli, à l’Atalanta et plus récemment à l’AS Roma, tous des clubs qui pourraient changer d’entraîneur au cours de l’intersaison. Mais pour le moment, aucune piste ne s’est vraiment précisée.