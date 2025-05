OM : C’est terminé, un gros joueur va partir ?

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il n'a plus qu'une année de contrat avec l'OM, Valentin Rongier semble bien parti pour changer d'air cet été. Les deux parties ne parviennent toujours pas à trouver d'accord pour une prolongation, et le Stade Rennais se fait toujours aussi pressant en coulisses pour récupérer le milieu de terrain emblématique de l'OM.

Si l' OM semble préparer du renfort à l'approche du mercato , l'été sera également agité dans le sens des départs côté marseillais. Valentin Rongier (30 ans), présent au club depuis 2019, n'a plus qu'une année de contrat avec le club phocéen, et son avenir à l' OM semble s'assombrir de jour en jour.

Longoria n'exclut rien pour Rongier

Lundi, en conférence de presse, Pablo Longoria laissait la porte ouverte à Rongier pour une prolongation de contrat : « Moi, comme président, je ne suis pas dans une situation confortable avec des joueurs dans leur dernière année de contrat, mais en même temps, chaque cas doit être étudié de façon responsable (…) On aura une discussion avec lui, et toujours dans le respect mutuel, et particulièrement face à son comportement dans différentes situations », indiquait le président de l'OM. Et pourtant...