Longoria annonce le premier transfert de l’OM !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif en coulisse pour renforcer l’effectif de l’O.M. en vue de la saison prochaine, Pablo Longoria a confirmé qu’un premier transfert était très proche d’être bouclé. En effet, le président marseillais, annonce des discussions avancées avec l’Inter en vue d’un deal pour Luis Henrique. L’idée serait même d’officialiser le transfert avant le 30 juin.

«Notre objectif est de vendre Luis Henrique avant le 30 juin»

« C'est vrai qu'on a commencé les discussions pendant la saison. On a pris un risque, parce qu'un joueur qui a des discussions avec des différents clubs pendant la saison, il n'a naturellement plus la tête à l'endroit. Mais c'est vrai aussi que la Coupe du Monde des club a changé radicalement les contrats et a fait anticiper les démarches sur le marché de beaucoup d'autres équipes. On l'a vu avec le Real Madrid par exemple. Le marché s'anticipe beaucoup », ajoute Pablo Longoria.