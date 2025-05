Paris FC : L’entourage de Jürgen Klopp sort du silence !

Après son expérience à Liverpool, Jürgen Klopp a pris du recul en devenant dirigeants au sein du groupe Red Bull, qui a investi dans plusieurs clubs à travers l’Europe. C’est le cas au Paris FC, où l’on a d’ailleurs vu l’Allemand ces derniers mois avec un éventuel rôle dans le développement du projet qui a été évoqué.

Il n’y a plus que le PSG à Paris. Un autre club émerge et s’est qualifié en Ligue 1 pour la saison prochaine, avec le Paris FC. Fort de deux actionnaires très solides avec la famille Arnault et le groupe Red Bull, l’autre club de la Capitale veut se faire un nom et n’a pas hésité à attirer déjà quelques grands noms.