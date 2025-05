Signature au PSG : Lamine Yamal, c’est confirmé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Représenté par le réputé agent de joueurs Jorge Mendes, Lamine Yamal (17 ans) pourrait rapidement devenir le joyau que l’Europe s’arrache au vu de sa situation contractuelle au FC Barcelone. Seulement sous contrat jusqu’en juin 2026, l’Espagnol serait courtisé par le PSG entre autres. Mais le feuilleton est quasiment déjà terminé selon le patron du Barça Joan Laporta.

Lamine Yamal au PSG ? La pépite de La Masia rafle tout sur son passage depuis l’Euro 2024 remporté avec l’Espagne en Allemagne. Avant cette compétition, il était question d’un vif intérêt du comité directeur du Paris Saint-Germain en coulisses et d’une opération à plus de 200M€ selon la presse espagnole. Une information démentie par le club parisien via L’Équipe, mais l’ailier de 17 ans semblerait tout de même intéressé le champion de France.

«Nous travaillons sur cette signature» Au FC Barcelone, Lamine Yamal ne dispose plus que d’une année de contrat, de quoi relancer le feuilleton autour de son avenir alors que le club culé a célébré la Supercoupe d’Espagne, la Coupe du roi et la Liga cette saison. Joan Laporta a éteint le feu à la télévision catalane lundi soir. « Cela se passera bien. Il est exceptionnel. Et il est à l'aise au Barça. Nous travaillons sur cette signature », a dans un premier temps confié le président du FC Barcelone avant d’entrer dans le vif du sujet sur TV3. « Le prix doit être en accord avec l'importance du joueur au sein de l'équipe, indépendamment de son âge. Dans ce cas, il doit avoir un traitement spécial, c'est évident. Un Lamine qui a explosé comme il l'a fait doit être traité de manière spéciale. Il est hors norme. Il faut concilier les intérêts du joueur et ceux du club. Nous voulons qu'il reste pendant de nombreuses années et l'approche que nous adopterons au fil du temps sera importante ».