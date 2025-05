Paris FC - Jürgen Klopp : Coup de tonnerre, la presse étrangère annonce sa signature !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Devenu dirigeant au sein du groupe Red Bull en début d’année, et donc appelé à jouer un rôle du côté du Paris FC, Jürgen Klopp pourrait prendre tout le monde de court en rejoignant un prestigieux club européen. Selon la presse italienne, l’Allemand aurait trouvé un accord avec l’AS Roma afin de succéder à Claudio Ranieri.

Depuis l’annonce du rachat du Paris FC par la famille Arnault, du beau monde s’est présenté du côté du Stade Charlety, dont Jürgen Klopp. Après avoir brillé à Liverpool durant neuf années, l’Allemand a relevé un nouveau défi en janvier dernier en acceptant de devenir directeur des activités football chez Red Bull, devenu actionnaire minoritaire de l’autre club parisien lors de l’arrivée de la famille Arnault. Jürgen Klopp, venu plusieurs fois assister aux matchs du PFC, était donc appelé à jouer un rôle chez le promu, mais le scénario pourrait changer.

La bombe de la presse italienne La Stampa a lâché une bombe lundi soir en expliquant qu’un accord total avait été trouvé entre l’AS Roma et Jürgen Klopp, qui serait donc parti pour quitter ses nouvelles fonctions afin de retrouver un banc de touche, une année après son départ des Reds. « Le dimanche 18 mai à 22h57, il a dit oui », peut-on lire dans le quotidien transalpin, soit peu de temps après le match entre la Roma et l’AC Milan. L’Allemand se serait notamment laissé convaincre par les promesses des dirigeants pour le mercato, avec six joueurs attendus par Jürgen Klopp en vue de la saison prochaine.