Mercato : Un joueur de Deschamps au PSG, la vérité éclate !

Le PSG dispose de nombreux joueurs français dans son effectif et cela n’est peut-être pas fini. Dernièrement, de nombreuses rumeurs faisaient état d’un intérêt du club de la capitale pour Dayot Upamecano. Cela serait finalement faux, car aucun contact n’a pour le moment été initié et aucune offre donc n’est partie.

Ces derniers temps, le PSG avait décidé de changer son projet en axant son recrutement sur des jeunes joueurs et non plus sur des stars. Le club de la capitale cherchait également à miser sur davantage de joueurs français et c’est ainsi que des éléments comme Lucas Hernandez, Désiré Doué, Ousmane Dembélé ou bien Bradley Barcola sont arrivés à Paris.