Mercato : L'OM se lâche sur un énorme flop !

Axel Cornic

Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’effectif de l’Olympique de Marseille a beaucoup changé, mais tous les coups n’ont pas été réussi. C’est le cas avec Luiz Felipe, défenseur central arrivé lors du mercato hivernal et qui n’a que très peu joué lors de la deuxième partie de saison.

Comme directeur sportif et encore plus depuis qu’il est président de l'OM, Pablo Longoria nous a habitué à des périodes de mercato très agitées. L’été dernier, il a bouclé avec Medhi Benatia plus d’une dizaine de recrues pour lancer le projet de Roberto De Zerbi et a continué au mois de janvier, même si tout n’a pas été parfait.

« Quand tu juges les performances des différents joueurs, on n'est parfois pas objectif » Les joueurs arrivés au mercato hivernal n’ont pas eu l’impact attendu et l’exemple parfait est Luiz Felipe, qui n’a joué que quatre rencontres de Ligue 1 avec l’OM. Présent en conférence de presse ce lundi, le président marseillais a toutefois tenu à défendre son bilan. « Quand tu juges les performances des différents joueurs, on n'est parfois pas objectif. Mais le mercato d'hiver a permis d'augmenter la concurrence en interne et la compétitivité de l'équipe » a expliqué Pablo Longoria, qui a rencontré les journalistes pour faire un bilan de la saison qui vent de se terminer.