«Un joueur très important» : L’OM annonce des discussions pour le mercato !

Joueur le plus ancien du vestiaire, Valentin Rongier s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat. Le milieu français, recruté en 2019, pourrait ainsi plier bagage dès cet été, une situation délicate aux yeux de Pablo Longoria, qui s’est prononcé sur ce dossier ce lundi à l’occasion d’une conférence de presse organisée pour dresser le bilan de la saison.

Avec la qualification pour la Ligue des champions en poche, l’OM se veut ambitieux dans le sens des arrivées. Et côté départ, il y aura également du mouvement. La situation de Valentin Rongier est notamment à surveiller attentivement alors que le milieu s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat. Une situation délicate à gérer pour le club compte tenu de l’importance de Rongier à l’OM comme l’a reconnu Pablo Longoria face à la presse.

« La discussion avec lui se fera de manière posée et respectueuse »

« Je ne suis pas dans une situation confortable avec les joueurs qui sont en fin de contrat dans un an mais chaque cas doit être étudié de façon responsable. Cela a été le cas avec Kolasinac que l'on avait signé pour 18 mois. Dans le cas de Rongier qui entame sa septième saison au club, qui a donné beaucoup, qui a connu une longue blessure très frustrante, qui a énormément travaillé pour revenir à ce niveau actuel... un club qui ne respecte pas ces choses-là ,n'est pas un club respectable, a confié le président de l’OM, rapporté par La Provence. Valentin Rongier est devenu un joueur très important pour chaque entraîneur qu'il a connu ici et c'est pour cela que la discussion avec lui se fera de manière posée et respectueuse. »

Un avenir ailleurs en Ligue 1 ?

La Minute OM révélait récemment que les négociations étaient au point mort entre l’OM et Rongier pour une prolongation. Ce qui pourrait alors précipiter le départ du milieu de 30 ans, qui disposerait de quelques touches en Ligue 1. L’ancien du FC Nantes plairait notamment à l’AS Monaco et l’OGC Nice selon But Football Club.