Signature à l'OM : Le coup de tonnerre sur les réseaux sociaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille serait susceptible de perdre son élément le plus ancien. Valentin Rongier, recruté en 2019, pourrait ne pas honorer l'ultime année de son contrat au club phocéen au vu de la tournure des évènements. Le jubilé contre Rennes avant de claquer la porte ?

Valentin Rongier a la palme de l'ancienneté à l'OM. Le milieu de terrain de 30 ans a signé son premier contrat en septembre 2019. Une prolongation de contrat avait été convenue trois ans plus tard à l'été 2022. Et maintenant ? Bien qu'il soit un élément phare de l'effectif de Roberto De Zerbi depuis des mois désormais et déclaré intransférable par le coach italien pendant le mercato hivernal, son avenir s'écrirait en pointillés à l'Olympique de Marseille.

Rongier : Pas de rendez-vous avec l'OM pour sa prolongation ?

Et pourtant, Medhi Benatia confiait à L'Equipe dès le mois de février que des discussions allaient avoir lieu avec les représentants de Valentin Rongier afin de rallonger son bail expirant le 30 juin 2026. « Valentin Rongier sera un sujet, prochainement. C'est un joueur que j'adore, dans l'équilibre d'équipe, le coach ne fait que répéter combien il est important, on va entamer rapidement des discussions avec lui et ses agents, c'est prévu. Et Roberto De Zerbi y tient aussi absolument ». Une prise de parole qui intervenait en parallèle d'une offre contractuelle refusée par le clan Rongier selon La Provence. Cette semaine, le quotidien régional expliquait que le joueur n'avait pas apprécié la proposition des dirigeants, mais qu'un rendez-vous allait être programmé pour évoquer la réunion éventuellement décisive. Il n'en a rien été.

C'est terminé pour Valentin Rongier, des clubs de Ligue 1 sur le coup ?

Une situation qui permet à La Minute OM de jeter un froid sur X au sujet de l'avenir de Valentin Rongier à l'Olympique de Marseille en évoquant son potentiel dernier match avec l'OM contre le Stade Rennais ce samedi. Les échanges entre les parties concernées seraient au point mort. Diverses formations de Ligue 1 se pencheraient déjà sur son cas, son aventure de six saisons à l'Olympique de Marseille pourrait toucher à sa fin...