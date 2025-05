PSG : Transfert à 0€, l’histoire va se répéter ?

Alexis Brunet

Après de nombreuses années, Trent Alexander-Arnold a annoncé il y a peu qu’il allait quitter Liverpool cet été. Un vrai coup dur pour les Reds, car l’Anglais va qui plus est partir librement. Les dirigeants anglais craignent d’ailleurs qu’Ibrahima Konaté fasse de même l’été prochain, ce qui pourrait profiter au PSG qui l’a dans son viseur.

C’est une page de l’histoire de Liverpool qui va se tourner prochainement. Après plus de vingt ans chez les Reds, Trent Alexander-Arnold a décidé de quitter le nid cet été. L’Anglais n’a pas souhaité prolonger son contrat et il devrait vraisemblablement prendre la direction du Real Madrid. Cela serait un très beau coup réalisé par les Madrilènes, car le défenseur fait partie des meilleurs du monde à son poste, mais également parce qu’il ne coûtera rien, étant en fin de contrat.

Liverpool a peur pour Konaté

Avec la possible arrivée libre de Trent Alexander-Arnold, le Real Madrid a l’occasion de prouver une nouvelle fois qu’il est devenu un maître dans la science de signer des joueurs en fin de contrat. Les dirigeants madrilènes ont ainsi déjà réussi à obtenir gratuitement David Alaba en 2022, mais également et surtout Kylian Mbappé l’été dernier. Mais l’international anglais pourrait ne pas être le seul à ne rien rapporter aux dirigeants des Reds. En effet, selon les informations de Marca, Liverpool a peur de voir partir librement Ibrahima Konaté l’été prochain, car le Français est en fin de contrat en juin 2026 et il n’a pour le moment pas encore prolongé son contrat et les négociations trainent. D’autant plus que le défenseur central est pisté par de nombreux clubs européens, dont le PSG.

Le PSG veut un central droitier

Le PSG a ajouté Ibrahima Konaté à sa liste pour le mercato estival, car le club de la capitale a un grand besoin de se renforcer au poste de central droit. Le Français fait partie des favoris et Liverpool pourrait donc décider de le vendre cet été, afin d’empocher un beau chèque s’il décide de ne pas prolonger son contrat. Reste à voir si le champion de France sautera alors sur l’occasion dès cet été ou préférera tenter l’opportunité de l’avoir gratuitement dans un an. Affaire à suivre…