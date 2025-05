Greenwood : L'OM annonce des offres XXL !

Axel Cornic

Prodige tombé en disgrâce à Manchester United, Mason Greenwood s’est relancé à l’Olympique de Marseille, terminant la saison comme meilleur buteur du club. Mais il n’est pas à l’abri d’un départ et le président Pablo Longoria a fait une annonce forte sur son avenir ce lundi, en conférence de presse.

Très critiqué, Mason Greenwood n’en reste pas moins un joueur majeur de la saison marseillaise. Sous contrat jusqu'en 2029, l'attaquant anglais semble être l’un des piliers du projet mené par Roberto De Zerbi, mais cela n’empêche pas qu’on parle de son avenir. Certaines sources assurent en effet qu’en cas d’offre alléchante, l’OM pourrait bien le laisser filer seulement un an après son arrivée.

« On veut lui donner de la continuité »

Lors de la conférence de presse organisée ce lundi, Pablo Longoria n’a évidemment pas échappé aux questions sur le sujet. « Greenwood est heureux ici. C'est un joueur majeur, on est content de lui et évidemment on veut lui donner de la continuité » a déclaré le président de l’OM.

« Il avait des offres supérieures à la nôtre »

« Il est à 21 buts, c'est un joueur très important même s'il a eu des hauts et des bas mais cela faisait longtemps qu'il n'avait pas connu de saison complète avec une vraie préparation » a précisé Longoria. « Il avait des offres supérieures à la nôtre, la qualification en Ligue des Champions nous oblige à ajouter dix pourcents sur la valeur des joueurs ».