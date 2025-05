Greenwood - Rabiot : Grosse annonce de l’OM sur le mercato !

Axel Cornic

Avec la victoire face au Stade Rennais, l’Olympique de Marseille a terminé une belle saison, couronnée d’une qualification en Ligue des Champions. Présent en conférence de presse ce lundi, le président Pablo Longoria a fait un premier bilan, se projetant déjà sur le mercato à venir avec deux gros dossiers qui s’annoncent.

A Marseille, on n’a pas le temps de fêter le retour en Ligue des Champions. Il y a beaucoup de travail et trop peu de temps, avec le mercato estival qui approche à grands pas et qui va permettre à l’OM de renforcer le collectif sous les ordres de Roberto De Zerbi.

« C'est normal de garder la base des joueurs les plus importants de l'effectif »

Mais il faudra également garder les meilleurs éléments et deux priorités ont rapidement été désignées, avec Adrien Rabiot ainsi que Mason Greenwood. Et lors de la conférence de presse organisée ce lundi, Pablo Longoria a apporté une première réponse. « Naturellement, quand on finit deuxième et quand on s'inscrit dans un cycle de construction, c'est normal de garder la base des joueurs les plus importants de l'effectif » a déclaré le président de l’OM.

« On veut donner une continuité »

« On veut donc garder les éléments les plus importants au sein du club. Je répondrais ensuite sans langue de bois sur les noms. On veut donner une continuité » a poursuivi Pablo Longoria, qui a également donné une vision plus large du mercato à venir. « Objectif numéro 1, continuité, objectif numéro 2 : améliorer l'effectif pour qu'il soit beaucoup plus complet. On va jouer plus de matchs et donc avec une plus grande capacité de l'effectif ».