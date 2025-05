«Il joue à Football Manager», Longoria et l’OM se font recadrer en direct !

Axel Cornic

Depuis son arrivée en tant que directeur sportif, Pablo Longoria s’est toujours montré très actif lors des périodes de mercato et ça n’a fait que s’accentuer lorsqu’il est devenu président de l’Olympique de Marseille. Pourtant, la méthode qu’il a appliqué ces dernières années ne semble pas plaire à tout le monde...

C’est une grande nouvelle pour l’OM. Absent depuis plusieurs saisons, Marseille est enfin de retour en Ligue des Champions, avec une qualification acquise grâce à la victoire sur Le Havre lors de la 33e journée de Ligue 1 (1-3). Mais le plus dur commence, avec un été qui s’annonce bouillant !

Nouvelle révolution à l’OM ?

Le mercato estival va ouvrir ses portes le 1er juin prochain et on sait déjà que l’OM en sera sans aucun doute l’un des acteurs principaux. Des nombreuses pistes fusent déjà autour du club et notamment en défense, un secteur qui a posé pas mal de problèmes à Roberto De Zerbi cette saison et qui devra obligatoirement être renforcé.

« Je reste sur ma faim et parfois, je trouve même qu’il fait n’importe quoi »

Mais certains espèrent surtout que Pablo Longoria ne fera pas n’importe quoi, avec des coups de poker comme cela a pu arriver par le passé. « Je reste sur ma faim et parfois, je trouve même qu’il fait n’importe quoi. C’est que des coups, il joue à Football Manager avec du vrai argent » a déclaré l’animateur et journaliste Pierre Dorian, sur RMC Sport.