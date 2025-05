Un buteur XXL à OM : Riolo lâche une info !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé sur les traces de Jonathan David qui a d'ailleurs officialisé son départ du LOSC mercredi après-midi, l'OM n'a en réalité amorcé aucune négociation récente pour signer le serial buteur canadien. Daniel Riolo a dévoilé ses informations sur les coulisses de cette piste David à l'OM au micro de RMC Sport.

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel : Jonathan David (25 ans) ne sera plus un joueur du LOSC la saison prochaine. Le buteur canadien, auteur de 25 buts et 12 passes décisives (toutes compétitions confondues) depuis le début de cet exercice 2024-2025, arrive au terme de son contrat, et il a annoncé son départ libre mercredi via une vidéo postée sur ses réseaux sociaux : « J'ai passé cinq magnifiques saisons ici. J'espère qu'avec mes buts et mes célébrations, j'ai réussi à vous procurer de la joie, notamment le titre de champion de France et le Trophée des champions (...) Je sais que je n'ai pas eu les débuts les plus faciles (premier but à son 14e match, en novembre 2020) mais vous avez toujours été derrière moi, vous m'avez soutenu malgré tous les moments difficiles », a lâché Jonathan David.

Quel avenir pour David ?

Mais quelle sera la prochaine destination du buteur du LOSC, qui devrait avoir l'embarras du choix pour son futur ? L'OM a été évoqué comme une piste plausible ces dernières semaines pour David, d'autant qu'une prise de contact l'été dernier avait été révélée dans l'After Foot sur RMC Sport par Daniel Riolo. Mais mercredi soir, ce dernier a apporté de nouveaux éléments sur l'évolution de la piste Jonathan David à l'OM.

« Il y a zéro contact avec l’OM »

Et Riolo affirme que l'OM ne tentera rien avec l'international canadien en vue du prochain mercato estival : « Il y a zéro contact avec l’OM, ce n’est pas le projet actuellement. C’est un mec fiable mais ce n’est pas un crack. C’est à dire que je ne l’imagine pas dans un top club. A Lille, je pense qu’il était à sa place », estime l'éditorialiste de RMC.