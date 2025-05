Transfert au Real Madrid : Un contrat en or pour un pote de Mbappé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, il se trouve que William Saliba soit dans les bonnes grâces de Florentino Pérez. Le président du club merengue voit en lui l’addition idéale à sa défense. Arsenal sait pertinemment l’intérêt du champion d’Europe pour son international français, poussant la direction des Gunners à casser sa tirelire pour retenir la connaissance de longue date de Kylian Mbappé à l’Emirates Stadium ?

Après Kylian Mbappé l’été dernier, place à William Saliba ? Le10sport.com vous dévoilait en exclusivité en octobre dernier que la priorité défensive du Real Madrid n’était autre que le natif de Bondy et coéquipier du capitaine de l’équipe de France chez les Bleus. Contractuellement lié à Arsenal jusqu’en juin 2027, Saliba est le transfert idéal du secteur défensif du point de vue du président Florentino Pérez.

William Saliba fait tourner la tête du Real Madrid ?

The Athletic faisait notamment part de la stratégie de recrutement mise en place par le comité directeur du Real Madrid la semaine dernière. Après avoir entamé les premiers échanges avec l’entourage du joueur de 24 ans, les Merengue auraient planté la graine afin d’éventuellement s’attacher ses services en 2026 voire 2027 si cela est impossible cet été. Conscient de la menace qui plane dans le feuilleton Saliba avec le Real Madrid et connaissant son mode opération ayant figuré dans la direction de l’Atletico de Madrid avant de succéder à Edu à Arsenal cette saison, Andrea Berta aurait prévu de blinder William Saliba d’après le média britannique.

Un nouveau contrat XXL offert par Arsenal à Saliba ?

Et il se pourrait qu’Arsenal se montre particulièrement persuasif dans sa quête de la signature de William Saliba. Le journaliste Dean Jones a apporté de nouvelles informations par le biais de GiveMeSport. Un contrat hebdomadaire à valeur de 355 000€ devrait être offert à l’international français par Arsenal, compliquant ainsi toute collaboration avec Kylian Mbappé à la Casa Blanca. En parallèle, le Real Madrid semble s’être mis d’accord avec Dean Huijsen, défenseur espagnol de 20 ans, en acceptant au passage de payer la clause libératoire de 58M€ présente dans son bail à Bournemouth comme souligné par le journaliste Fabrizio Romano.