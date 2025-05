Transfert annulé : L’OM balance tout

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Valentin Rongier et l’Olympique de Marseille, la collaboration s’étire dans le temps puisqu’il bouclera sa sixième saison au sein du club phocéen. L’histoire aurait pu être tout autre si le comité directeur de l’OM avait décidé de répondre favorablement à l’approche du Stade Rennais pour son milieu de terrain de 30 ans cet hiver. Explications.

Valentin Rongier est le patriarche de l’OM. Le milieu de terrain de 30 ans n’est non pas le plus âgé, mais le plus ancien membre du vestiaire géré par Roberto De Zerbi. Arrivé à l’été 2019, un an avant le capitaine actuel Leonardo Balerdi, le milieu de terrain voit son contrat prendre fin à l’Olympique de Marseille au terme de l’exercice 2025/2026.

Sampaoli rêvait de Rongier au Stade Rennais

Ce qui n’a pas manqué de susciter de vives convoitises sur le marché des transferts et notamment du côté du Stade Rennais pendant le dernier mercato hivernal. Alors que son ancien entraîneur à l’OM Jorge Sampaoli (2021-2022) était en poste sur le banc de touche du club breton, le recrutement de Valentin Rongier avait été courtisé par la direction rennaise, sans succès.

L’OM avait fermement recalé Rennes pour « l’intransférable » Rongier

La Provence confirme la tendance dans ses colonnes du jour ce jeudi en expliquant que l’approche du Stade Rennais avait été immédiatement rejetée par les dirigeants de l’OM. La cause ? A l’unanimité, Valentin Rongier avait été qualifié « d’intransférable » dans les bureaux des décideurs de l’OM. Samedi soir, pour le compte de la 34ème et dernière journée de Ligue 1 de la saison, Rongier sera opposé au club qui le désirait tant cet hiver… pour fêter la qualification en Ligue des champions !