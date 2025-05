Mercato : Cherki drague le PSG, l’offensive est lancée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dimanche, lors de la cérémonie des Trophées UNFP, Rayan Cherki a relancé les spéculations autour d’une potentielle arrivée au PSG en lâchant quelques mots complices à l’égard des joueurs parisiens présents sur place. Une sortie qui ne devrait pas inciter le club de la capitale à rouvrir le dossier, et ce alors que d’autres formations seraient venues aux renseignements pour le joueur de l'OL.

Rayan Cherki regrette-t-il son choix de l’année dernière ? Dans le viseur du PSG à l'été 2024, le milieu offensif de l’OL avait finalement recalé le club de la capitale, espérant une offre du Borussia Dortmund. Finalement, il était resté pour une saison supplémentaire au sein de son club formateur, prolongeant jusqu’en juin 2027. Dimanche, lors de la cérémonie des Trophées UNFP, Cherki n’a pas hésité à lancer un appel du pied en direction du PSG au moment d’être interrogé sur une possible collaboration avec Ousmane Dembélé ou Bradley Barcola.

Le gros appel du pied de Cherki au PSG

« Si je me sentirai bien dans un vestiaire avec eux ? Oh oui, je les connais tous. Ousmane est un bon ami à moi, Bradley aussi, donc forcément, quand on a de bonnes affinités sur le terrain, ça se ressent aussi en dehors, a balancé Rayan Cherki en direct. Si c’est une passe décisive pour la direction sportive du PSG ? Je ne sais pas ». Pas sûr toutefois que la direction parisienne soit réceptive à ce message, elle qui aurait tourné la page.

Des clubs sont passés à l’action

En cas de transfert cet été, comme cela semble être à l’ordre du jour, on devrait plutôt retrouver Rayan Cherki à l’étranger comme l’explique Le Parisien. Plusieurs clubs, évoluant notamment en Premier League, auraient déjà pris des renseignements concernant un transfert cet été. Si le PSG veut changer d’avis avec le joueur de 21 ans, il faudra vite réagir.