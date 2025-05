Rayan Cherki : Un joueur de l’OM l’interpelle pour jouer avec lui !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il tarde à faire ses débuts sous les ordres de Didier Deschamps, Rayan Cherki est dans le viseur de l’Algérie, qui aimerait pouvoir compter sur lui dans un avenir proche si l’équipe de France ne le convoque pas. Ce qui ne serait pour déplaire à Amine Gouiri, qui espère voir du renfort débarquer.

A bientôt 22 ans, Rayan Cherki évolue encore en équipe de France espoirs, et ce alors que son excellente saison à l’OL (12 buts et 19 passes décisives en 43 apparitions toutes compétitions confondues) a relancé le débat concernant sa présence chez les A. Il pourrait rapidement y avoir danger pour les Bleus alors que l’Algérie lorgne le Lyonnais. Amine Gouiri, qui a quant à lui tranché en faveur des Fennecs en 2023, lui a lancé un gros appel du pied.

« On veut un groupe compétitif »

« Je sais que d’autres joueurs sont attendus (Rayan Cherki et Maghnes Akliouche), j’espère qu’ils vont nous rejoindre. On espère avoir la meilleure équipe, a confié l’attaquant de l’OM, interrogé par Onze Mondial. On veut un groupe compétitif, avec la CAN qui arrive et la possible qualification en Coupe du Monde. Après, il y a un groupe en place et c’est le coach qui décide. Un groupe se forme, il dispute les qualifications pour la Coupe du Monde et se prépare pour la CAN. S’ils ne se décident pas rapidement, un groupe va se définir. »

« Dès que Djamel Belmadi m’a appelé, je suis venu »

Lui aussi passé chez les jeunes en équipe de France, Amine Gouiri est revenu sur sa propre expérience : « Concernant mon choix de rejoindre la sélection algérienne, il faut rectifier certaines choses. Les gens parlaient beaucoup de ma supposée arrivée, de mon choix, il y a eu de nombreux débats. Mais il faut savoir une chose, la première fois que j’ai eu le sélectionneur Djamel Belmadi au téléphone, c’était en septembre ou octobre 2023. Et je suis venu en sélection en novembre 2023. Avant ça, tout le monde parlait, mais il n’y avait rien, personne ne m’avait appelé. Quand on parle d’un joueur qui va arriver en sélection, ça parle beaucoup sur les réseaux. Mais il n’y avait rien en réalité. Si le coach m’avait appelé avant, je serais peut-être venu avant. Mais je n’avais reçu aucun appel, c’était simplement des « on dit ». Dès qu’il m’a appelé, je suis venu, il n’y a pas eu d’hésitation, ça s’est fait rapidement. J’attendais l’appel, j’étais en équipe de France espoirs. Je n’allais pas refuser les espoirs pour l’Algérie alors que je n’étais même pas sélectionné ».