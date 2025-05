Rayan Cherki - PSG : C’est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé tout proche d'un transfert au PSG l'été dernier, Rayan Cherki n'est plus un dossier d'actualité au sein du club de la capitale comme Le10Sport vous l'avait révélé en exclusivité. Et malgré l'appel du pied de l'attaquant de l'OL dimanche soir aux Trophées UNFP, il est effectivement très loin du PSG.

Dimanche soir, à l'occasion des Trophées UNFP, Rayan Cherki (21 ans) a fait le buzz en lançant un appel du pied à peine masqué pour un transfert au PSG cet été : « Si je me sentirais bien dans ce vestiaire du PSG ? Oh oui, je les connais tous. Ousmane est un bon ami à moi, Bradley aussi, donc forcément, quand on a de bonnes affinités sur le terrain, ça se ressent aussi en dehors. Si c’est une passe décisive pour la direction sportive du PSG ? Je ne sais pas », a lâché le jeune crack de l'OL.

Le PSG ne pense plus à Cherki

Toutefois, conformément aux révélations exclusives du 10 Sport datant du mois de décembre dernier, Rayan Cherki ne figure plus sur la short-list du PSG, lui qui était pourtant passé proche de rallier le Parc des Princes durant l'été. Et cette tendance se confirme encore aujourd'hui.

Feuilleton terminé !

En effet, différents médias tels que Le Parisien et Foot Mercato affirment à leur tour que le PSG ne compte plus recruter Rayan Cherki et ne relancera pas ce dossier en vue du prochain mercato. C'est donc confirmé, l'attaquant de l'OL devra se tourner vers un autre club s'il souhaite changer d'air...