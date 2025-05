OM : Un nouvel entraîneur va débarquer, c’est imminent !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Entraîneur de l’équipe réserve de l’OM depuis novembre 2023, Jean-Pierre Papin ne conservera pas son poste la saison prochaine et pourrait même quitter le club. Le Ballon d’Or 1991 sera donc remplacé et en ce sens, les dirigeants marseillais auraient déjà une idée et des discussions très avancées seraient en cours avec un autre entraîneur.

Comme indiqué par Le 10 Sport, une réorganisation interne est en cours à l’OM et Jean-Pierre Papin devrait en faire les frais. La saison prochaine, la légende du club marseillais, avec lequel il a été sacré Ballon d’Or en 1991, ne devrait plus être l’entraîneur de l’équipe réserve du club, poste qu’il occupe depuis novembre 2023.

Papin sur le départ de l’OM

Des informations confirmées par RMC Sport. Jean-Pierre Papin ne sera plus l’entraîneur de la Pro 2 la saison prochaine et pourrait même quitter l’OM. Des derniers échanges doivent avoir lieu avec Pablo Longoria afin de savoir s’il conservera, ou non, un lien symbolique avec le club.

Des discussions très avancées avec un nouvel entraîneur

Jean-Pierre Papin étant sur le départ, un autre entraîneur sera nommé afin de diriger l’équipe réserve de l’OM la saison prochaine. En ce sens, RMC Sport indique que les dirigeants marseillais auraient déjà une idée de la personne à qui ils souhaitent confier le poste. Des discussions en ce sens seraient très avancées avec un nouvel entraîneur.