Transferts au PSG : Il annonce du très lourd !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, ce PSG version 2024-2025 va donc peut-être marquer l'histoire. Un exploit réussi notamment grâce à un recrutement de grande qualité signé Luis Campos l'été dernier, et Walid Acherchour a tenu à mettre en avant les gros transferts réalisés par le conseiller sportif du PSG.

Longtemps habitué aux recrutements clinquants de stars confirmées, le PSG a complètement changé de stratégie ces derniers mois sous l'impulsion de son entraîneur, Luis Enrique, mais également de Luis Campos. Conseiller sportif du PSG depuis 2022, le dirigeant portugais a réussi de très bonnes pioches l'été dernier avec notamment Willian Pacho (40M€), Désiré Doué (60M€) ou encore João Neves (60M€) qui ont tous réussi à s'imposer comme des éléments majeurs du club de la capitale ces derniers mois.

« Il faut aussi encenser Luis Campos »

D'ailleurs, au micro de l'After Foot sur RMC Sport mardi soir, Walid Acherchour s'est enflammé pour Luis Campos et les gros transferts réalisés l'été dernier au PSG : « Moi je l’ai souvent critiqué, parce qu’entre ses transferts ratés, mais surtout son choix d’installer Christophe Galtier quand il est arrivé au PSG, j’ai trouvé ça très insuffisant. Il a eu de la chance d’être dans un club comme le PSG où on peut se tromper sur trois quatre joueurs. Mais il faut être honnête, sur ce qu’il fait cette année, si il y a un succès du PSG à la fin de la saison, si j’encense énormément Luis Enrique, il faut également le faire sur Luis Campos », explique-t-il.

Pacho, Neves, Doué... Acherchour est bluffé

« Aller trouver Pacho comme ça à Francfort, Aller chercher João Neves à Benfica, prendre ce pari Désiré Doué, je trouve que c’est un très très bon mercato. Il y a eu aussi le cas Kvaratskhelia, que tu as recruté pour un prix qui n’est pas exorbitant. Luis Campos fait partie de l’histoire et du succès du PSG cette saison. Enfin on a un Luis Campos qui réalise une grande saison au PSG, ce n’était pas le cas les années précédentes », poursuit Walid Acherchour sur les recrues du PSG, et le travail effectué par Luis Campos.