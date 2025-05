Mercato - De Zerbi : «La carotte» qui va régaler l’OM !

La rédaction

Fraîchement qualifié pour la Ligue des champions, l’OM se prépare à un mercato ambitieux. Pablo Longoria et Mehdi Benatia, artisans du recrutement estival dernier, comptent bien s’appuyer sur la C1 pour attirer des joueurs de renom. Pour Jérôme Rothen, cette «carotte» européenne pourrait faire la différence sur le marché des transferts.

Après avoir décroché sa fameuse place tant attendue pour la Ligue des champions, l’OM a maintenant les yeux rivés sur le mercato d’été. Les dirigeants olympiens pilotent un projet ambitieux et veulent absolument être compétitifs dès la saison prochaine sur la scène européenne. Cela passera par des arrivées de renom sur la Canebière. Plusieurs gros noms ont déjà été liés à l’OM depuis plusieurs semaines, notamment Aymeric Laporte, défenseur d’Al-Nassr, qui devrait renforcer la défense marseillaise très prochainement.

«Je fais confiance à Pablo Longoria et Mehdi Benatia»

Jérôme Rothen s’est exprimé sur le mercato de l’OM et affirme faire entièrement confiance à la direction, au vu des derniers très bons mercatos réalisés :

«Moi, je fais confiance à Pablo Longoria et Mehdi Benatia, qui ont, l’année dernière, sans Ligue des champions, réalisé un recrutement de Ligue des champions, en ramenant des joueurs qui nous ont tous surpris. Je leur fais confiance sur leur recul et leur envie de faire des coups», explique-t-il dans son émission Rothen s’enflamme.

La grosse annonce de Rothen

Sur les ondes de RMC, il ajoute que la Ligue des champions sera un argument supplémentaire pour attirer de grands noms à l'OM :

«Ils sont totalement capables, après ce qu’ils ont fait en juillet et août dernier avec De Zerbi, de refaire la même chose — cette fois avec la carotte de la Ligue des champions. Donc pour un joueur, quelle que soit sa qualité, quand t’as l’OM qui vient vers toi avec la possibilité de jouer le haut du tableau en Ligue 1, plus la Ligue des champions, je pense que tu réfléchis à deux fois. Surtout vu la ferveur et la passion qu’il y a à Marseille.»