Transferts : Le problème de l’OM annoncé en direct !

Sans Coupe d’Europe cette saison, l’OM a pourtant décroché son billet pour la prochaine Ligue des champions. Une performance saluée par les observateurs, même si certains soulignent des tensions internes. Eric Di Meco, ancien défenseur du club, pointe notamment un manque d’influence de Roberto De Zerbi sur les choix de recrutement opérés lors des derniers mercatos.

Sans avoir disputé de compétition européenne cette saison, suite à une huitième place l'an dernier, l’OM a réussi à décrocher son ticket pour la prochaine Ligue des champions. Le club phocéen se devait de retrouver l’Europe, et les deux derniers mercatos ambitieux ont permis à Roberto De Zerbi d’atteindre ses objectifs. Il reste désormais à l’OM de valider sa deuxième place à domicile, au Stade Vélodrome, lors du dernier match de la saison face à Rennes.

«C’était l’objectif, bravo !»

Dans l’émission Super Moscato Show, sur RMC, Eric Di Meco, ancien joueur de l’OM, commence par féliciter les Olympiens pour leur qualification en Ligue des champions :

«Ça veut dire que l’OM a un budget important pour jouer les premiers rôles. Et en plus, tu n’avais pas l’excuse d’un calendrier surchargé, avec beaucoup de blessures ou de problèmes physiques. L’OM avait un match par semaine. Donc c’était l’objectif (la qualification en Ligue des champions, ndlr). Bravo !»

«Roberto De Zerbi n’a pas toujours été écouté»

Cependant, l’ancien défenseur de l’OM évoque un léger malaise autour de Roberto De Zerbi. Selon Eric Di Meco, l’entraîneur italien n’aurait pas été suffisamment consulté lors des deux derniers mercatos :

«Maintenant, on attend avec impatience ce qui va se passer la saison prochaine. D’abord, on va attendre de savoir si Roberto De Zerbi reste. Si j’ai un doute ? Non, j’ai envie de le voir justement avec, peut-être, une importance un peu plus grande dans le recrutement où, d’après moi, Roberto De Zerbi n’a pas toujours été écouté. Donc là, en étant 2ᵉ, il sera peut-être plus consulté.»