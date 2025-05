L’OM tient déjà son transfert de l’été !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela pourrait déjà être le transfert de l'été du côté de l'OM. En effet, le club phocéen négocie depuis plusieurs semaines avec l'Inter Milan pour le transfert de Luis Henrique. Une réunion est d'ailleurs prévue dans les prochaines heures entre les deux clubs qui devraient trouver un terrain d'entente autour d'une somme comprise entre 25 et 30M€.

Officiellement qualifié pour la prochainement Ligue des champions, l'OM va pouvoir intensifier ses recherches sur le mercato. Plusieurs pistes circulent déjà et l'une d'entre elles mène à Aymeric Laporte. Cependant, avant de recruter, le club phocéen pour accélérer pour la vente de certains joueurs dont celle de Luis Henrique.

Réunion au sommet entre l'Inter et l'OM

En effet, l'OM négocie avec l'Inter Milan depuis plusieurs semaines pour le transfert de Luis Henrique qui a réalisé une saison globalement convaincante sous les ordres de Roberto De Zerbi. Et selon les informations de Roberto De Zerbi, une nouvelle rencontre est programmée prochainement entre les directions des deux clubs afin de finaliser ce dossier. L'objectif principal sera de se rapprocher sur le plan financier.

Un transfert avoisinant les 30M€ ?

Et pour cause, le journaliste italien rappelle que pour le moment, l'Inter offre 25M€ bonus compris alors que l'OM réclame 30M€. L'écart ne semble pas impossible à combler d'autant plus que Luis Henrique aurait déjà donné son accord pour signer à l'Inter. Le joueur brésilien attend donc que le deux clubs trouvent un terrain d'entente en ce qui concerne le montant du transfert avant de rejoindre le finaliste de la Ligue des champions qui affrontera le PSG le 31 mai prochain à Munich. Et si les deux clubs parvenaient à trouver un accord autour d'un transfert compris entre 25 et 30M€, ce serait déjà l'un des gros coups du mercato pour l'OM qui bouclerait l'une des plus grosses ventes de son histoire, et pourrait ainsi attaquer de façon plus ambitieuse le mercato estival.