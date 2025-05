Mercato - OM : La grande priorité est annoncée !

Axel Cornic

Maintenant que la qualification en ligue des Champions est assurée, l’Olympique de Marseille va devoir se mettre au travail pour construire un collectif fort pour la saison prochaine. Et Daniel Riolo semble déjà avoir trouvé la grosse lacune que Pablo Longoria ainsi que Medhi Benatia devront absolument combler au cours des prochains mois..

C’est fait ! Après trois années d’absence, l’OM sera enfin de retour en Ligue des Champions. Mais le plus dur commence, puisque les dirigeants ont beaucoup de travail et trop peu de temps en vue de la saison prochaine. Et le mercato estival s’annonce très agité, avec l’effectif de Roberto De Zerbi qui devrait encore changer.

« On sait que leur problème, c'est principalement derrière »

Car cette saison a montré des grosses lacunes dans l’effectif de l’OM et c’est notamment le cas en défense, comme le fait remarquer Daniel Riolo. « L'OM est deuxième attaque de Ligue 1. On sait que leur problème, c'est principalement derrière. C'est là qu'ils vont devoir rectifier pour la saison prochaine » a estimé le journaliste et éditorialiste de RMC Sport, dans l’After Foot de ce lundi soir.

Une défense toute à refaire ?

Il faut dire que cette saison, l’arrière-garde marseillaise a souvent été un sujet très épineux. Roberto De Zerbi a d’ailleurs été obligé de faire reculer des éléments comme Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emile Højbjerg ou encore Valentin Rongier qui sont des milieux de formation, afin de tenir sa défense. Et mes différentes recrues n’ont pas vraiment apporté une grande satisfaction, comme Derek Cornelius ou encore Luiz Felipe.