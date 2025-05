Cherki - PSG : Accord confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé dans le viseur du PSG depuis de longues semaines, Rayan Cherki a relancé les rumeurs l'envoyant à Paris avec une petite phrase lâchée durant la cérémonie des Trophées UNFP qui semblait ouvrir la porte au club de la capitale. Il faut dire que l'été dernier, l'OL et le PSG avaient trouvé un accord pour le transfert du jeune milieu offensif.

Présent sur la scène des Trophées UNFP grâce à sa présence dans l'équipe type de la Ligue 1, Rayan Cherki devait se sentir bien seul aux côtés des 9 joueurs du PSG qui étaient présents avec lui. « Ah oui, je les connais tous. Ousmane (Dembélé), c’est un bon ami à moi, Bradley (Barcola) aussi, forcément, quand on a des bonnes affinités sur le terrain, ça se ressent aussi en dehors », confiait toutefois le joueur formé à l'OL. Un appel du pied pour un transfert au PSG ? « Je ne sais pas », répondait malicieusement Rayan Cherki.

Le PSG et l'OL étaient d'accord pour Cherki

Une scène qui a suffi à relancer les rumeurs de transfert vers le PSG. Il faut dire que Foot Mercato rappelle que l'été dernier, l'OL avait donné son accord aux Parisiens qui offraient 15M€ pour recruter Rayan Cherki. Le jeune milieu offensif voyait son contrat s'achever un an plus tard, poussant le club de John Textor à accepter cette offre.

Cherki a tout fait capoter

Une information confirmée par Le Parisien qui va même plus loin, affirmant dans ses colonnes que l'accord était total entre les deux clubs, mais également avec Rayan Cherki. Autrement dit, tout était calé et il ne manquait plus que la signature du joueur qui avait finalement fait faux bond au PSG, espérant pouvoir signer au Borussia Dortmund. Finalement, Cherki prolongera à l'OL et malgré l'accord total l'été dernier, le PSG a bien renoncé à l'idée de le recruter, comme révélé par le10sport.com en décembre dernier.