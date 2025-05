Transferts : Cherki au PSG, c’est validé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après avoir lancé un énorme appel du pied au PSG lors de la cérémonie des trophées UNFP ce dimanche soir, Rayan Cherki a occupé les espaces médiatiques. S'il n'existe aucun contact entre le joueur de l'OL et le club de la capitale, beaucoup de journalistes militent pour cette opération cet été.

Journaliste pour beIN SPORTS, Christophe Josse s’est montré taquin avec Rayan Cherki lors de la cérémonie des trophées UNFP. Entouré de joueurs du PSG, le crack lyonnais a répondu au journaliste en lâchant une phrase qui s’apparente à un appel du pied. « Ah oui je les connais tous. Ousmane c’est un bon ami à moi, Bradley aussi, donc forcément, quand on a des bonnes affinités sur le terrain, ça se ressent aussi en dehors » a confié Cherki en évoquant l’équipe-type de la saison. Mais c’est la deuxième partie de la réponse qui a mis le feu au poudre. « Ça, ça s’appelle une passe décisive, mais pour la direction sportive du PSG ? » a déclaré Josse. Réponse de l’intéressé : « Je ne sais pas. ».

Un mariage parfait évoqué

Pour l’heure, il n’existe aucun contact entre les deux parties selon Foot Mercato, mais les médias se sont emballés. Chacun est allé de son avis sur ce dossier Cherki. « Luis Enrique et Rayan Cherki ? C’est un mariage parfait. Parce que Luis Enrique va faire de Cherki un joueur énorme. C’est l’entraîneur parfait pour Cherki parce qu’il va le façonner dans son effectif pour en faire un joueur décisif. En plus de cela, il sera plus altruiste, plus collectif. Avec sa qualité de passer, ce serait exceptionnel pour le PSG. Je suis pour. En plus, le prix sera bas parce que l’OL doit vendre. Et pour Cherki, venir au PSG c’est l’assurance d’avoir du temps de jeu. Parce qu’il lorsque Luis Enrique vous fait venir, il vous fait jouer » a déclaré Loïc Tanzi, journaliste pour L’Equipe.

Une polyvalence qui pourrait plaire

Ancien entraîneur, Régis Brouard partage la même position. Selon lui, Cherki présente un profil plus Luis Enrique-compatible que Maghnès Akliouche (AS Monaco), autre joueur annoncé au PSG. « Pour moi, Akliouche est sur un registre côté, dans l’axe c’est un peu plus compliqué. Cherki peut évoluer à tous les postes. Je pense que Luis Enrique est capable de le mettre en valeur dans une position différente. Il y a une vraie réflexion autour de ce joueur, et donc sur le collectif, mais aussi sur l’animation avec les autres. Ça fait beaucoup de choses, et pour un entraîneur, c’est bien » a-t-il lâché sur le plateau de L’Equipe du Soir.