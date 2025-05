Cherki - Dembélé : L’embrouille à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison en Ligue 1, Rayan Cherki et Ousmane Dembélé sont également parmi les éléments les plus techniques du championnat de France. Une faculté qu’on reconnait d’ailleurs dans le vestiaire de l’OM. Mais voilà que ça n’a pas manqué de déclencher une embrouille entre Adrien Rabiot et Amine Gouiri.

Qui est le joueur le plus technique de Ligue 1 ? La question a été posée aux joueurs de l’OM par Booska P. Et à propos de ce débat, Neal Maupay a lui répondu : « Je pense que le numéro 1 même si maintenant il se fait un peu vieux et qu’il a eu quelques blessures c’est Neymar ».

Dembélé ou Cherki !

De son côté, Adrien Rabiot a lui opté… pour un joueur du PSG. « Je dirais Ousmane (Dembélé) », a lâché le milieu de terrain de l’OM. Pour ce qui est d’Amine Gouiri, il a acquiescé pour le Parisien, tout en citant un autre nom : « Ouais Ousmane ou Rayan Cherki ». Une réponse qui n’a alors pas manqué de faire rire Rabiot.

« On t’as dis pas de Lyonnais »

« Pourquoi tu rigoles ? », lui a donc demandé Amine Gouiri. C’est là que l’embrouille avec Adrien Rabiot a débuté. « On t’as dis pas de Lyonnais. Non je rigole », a répondu l’ancien de la Juventus. Ce à quoi la recrue hivernale de l’OM s’est défendue : « T’as dis un Parisien frère ».