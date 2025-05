Mercato - PSG : C’est confirmé pour Lucas Chevalier !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sacré meilleur gardien de Ligue 1 dimanche soir lors des Trophées UNFP, Lucas Chevalier a donc notamment surclassé Gianluigi Donnarumma, qu'il pourrait d'ailleurs à terme venir remplacer au PSG. En effet, le journaliste Florent Gautreau confirme l'intérêt persistant du club parisien envers le jeune gardien du LOSC.

Auteur d'une grosse saison 2024-2025 sur le plan individuel avec le LOSC, Lucas Chevalier (23 ans) a d'ailleurs été sacré meilleur gardien de Ligue 1 par ses pairs dimanche soir, à l'occasion des Trophées UNFP. Il dépasse notamment un certain Gianluigi Donnarumma qui, en dépit de son gros parcours européen avec le PSG, s'est donc vu préférer Chevalier.

« Chevalier au-dessus de Donnarumma »

Le journaliste Florent Gautreau a d'ailleurs comparé Lucas Chevalier le gardien italien du PSG au micro de l'After Foot, sur RMC Sport : « Les mecs votent, tu ne réagis pas par rapport au classement. Donnarumma ? Non, Chevalier est plus complet. En terme technique, il est au-dessus et je ne le vois pas faire des boulettes. Je trouve que son titre est mérité », explique-t-il.

Chevalier toujours attendu au PSG ?

Et alors que la piste Lucas Chevalier au PSG était évoquée avec insistance ces derniers mois, Gautreau en remet une couche et indique qu'elle est toujours d'actualité: « Le dossier Chevalier enterré au PSG ? Pas du tout, si l’on peut avoir un gardien meilleur que Donnarumma, tu ne vas pas t’en priver », a-t-il lâché dans l'After.