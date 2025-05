50M€ : Le PSG annonce un joueur «magnifique» !

Pierrick Levallet

Cette récompense est comme une consécration pour Ousmane Dembélé. Ce dimanche soir, lors de la cérémonie des trophées UNFP, l’attaquant du PSG a été sacré meilleur joueur de Ligue 1. Meilleur buteur du championnat, l’international français a bluffé son monde cette saison. Dans le vestiaire parisien, on ne manque d’ailleurs pas de chanter ses louanges.

9 ans après son trophée UNFP du meilleur espoir en 2016, Ousmane Dembélé est passé à l’étape supérieur. Ce dimanche soir, la star du PSG - recrutée pour 50M€ en 2023 - a été sacrée meilleur joueur de Ligue 1. Il faut dire que cela sonnait comme une évidence, tant l’international français a brillé cette saison. Meilleur buteur du championnat (21), l’attaquant de 27 ans a souvent fait mal aux défenses adverses.

«Ousmane est un mec qui a toujours faim»

Dans le vestiaire du PSG, on ne manque d’ailleurs pas de chanter ses louanges. « Qu’est-ce qu’on peut encore dire sur Ousmane ? Tout le monde a vu ce qu’il a fait en championnat. Il est le meilleur buteur et en plus sans jouer tous les matchs. Il est magnifique, il fait une grande saison et tout le monde est là pour l’aider à ramener le trophée. Et que dire de sa mentalité... Ousmane est un mec qui a toujours faim, il veut toujours gagner, travailler, il a cette faculté à emmener tout le monde avec lui » a ainsi confié Gonçalo Ramos dans des propos rapportés par Le Parisien.

«La concurrence nous tire vers le haut»

Désiré Doué aussi s’est permis un petit compliment à l’égard d’Ousmane Dembélé. « Ousmane m’a beaucoup apporté et donné des conseils. Avec lui, la concurrence nous tire vers le haut » a lancé la pépite du PSG. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien du FC Barcelone fait désormais l’unanimité dans la capitale. Et cela n’était pas une évidence, tant ses lacunes étaient conséquentes dans le dernier geste.