PSG : Une fake news est révélée

Alexis Brunet

À la recherche d’un défenseur central droitier pour la saison prochaine, le PSG a déjà commencé à activer certaines pistes. Ce dimanche, le journal allemand Kicker a affirmé que Dayot Upamecano intéressait notamment le club de la capitale. Toutefois, selon une autre source, le Français ne serait pour le moment pas dans les petits papiers parisiens.

La saison n’est pas encore finie, mais le PSG commence déjà à s’activer pour son mercato estival. Le club de la capitale cherche notamment à recruter un central droitier en priorité, car il ne dispose pas de pléthore de solutions à ce poste. Pour le moment seul Marquinhos est un vrai spécialiste du poste.

Skriniar pourrait quitter définitivement le PSG

Au début de saison, le PSG disposait de deux centraux droitiers en la personne de Marquinhos et de Milan Skriniar. En manque de temps de jeu, le Slovaque a décidé de rejoindre Fenerbahçe cet hiver sous la forme d’un prêt. L’ancien joueur de l’Inter Milan semble d’ailleurs donner satisfaction et il pourrait rester définitivement en Turquie. Une solution qui force le champion de France à prendre les devants et à trouver un nouveau joueur dans ce secteur.

Upamecano n’intéresse pas le PSG pour le moment

Ce dimanche, Kicker a annoncé que le PSG avait une piste en Allemagne pour renforcer sa défense centrale. Le club de la capitale serait très intéressé par Dayot Upamecano, qui sera en fin de contrat l’été prochain. Toutefois, selon Foot Mercato, cette information ne serait pas vraie. Le Français ne serait pas dans les plans parisiens pour le moment et aucune approche n’aurait eu lieu.