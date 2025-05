Mercato : Le Paris FC tient son entraîneur pour la Ligue 1 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après 46 ans d'attente, le Paris FC va retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Le projet porté par la famille Arnault démarre de la meilleure des manières, mais malgré les grosses attentes, les nouveaux patrons ne souhaitent pas déstabiliser le club et se montrent prudents, décidant notamment de maintenir leur confiance en Stéphane Gilli.

Cela faisait 46 ans que le Paris FC attendait de faire son retour en Ligue 1. Proche de la montée ces dernières années, sans parvenir à passer le stade des barrages, l’autre club de la capitale a décroché son billet pour l’élite, permettant à la ville de Paris d’avoir désormais deux formations en première division.

Stéphane Gilli va rester au Paris FC

C’est avec Stéphane Gilli aux manettes que le Paris FC a été promu en Ligue 1, un jeune entraîneur qui connaît dans la capitale son premier passage comme entraîneur principal depuis l’été 2023 et qui restera à la tête de l’équipe première si l’on en croit Téléfoot ce dimanche. Interrogé par TF1, Antoine Arnault a d’ailleurs confié tout le bien qu’il pensait de lui.

« On a un coach fantastique »

« Les étapes dans le foot, ça marche quand même très rarement. On va essayer de construire un club de Ligue 1 qui tient la route, au milieu de tableau et ensuite on verra. Cette équipe a aussi un petit quelque chose d’extraordinaire, on a un coach fantastique, il peut se passer des petits miracles dans le foot », a confié l’actionnaire majoritaire du Paris FC. De son côté, le président Pierre Ferracci a confirmé qu'il souhaitait conserver « une ossature non négligeable » afin de préserver la « dynamique » de la montée.