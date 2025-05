Rabiot : Les promesses de l'OM pour le convaincre de signer !

La rédaction

Auteur d'une belle saison sous les couleurs de l'OM, Adrien Rabiot a été convaincu de rejoindre la Canebière grâce à un discours fort de Medhi Benatia. Le directeur sportif phocéen est revenu sur les coulisses de ce recrutement et sur l'importance de tenir parole après avoir promis un projet ambitieux.

Arrivé à l’OM en septembre, Adrien Rabiot a été chaleureusement accueilli par les supporters marseillais à son arrivée à l’aéroport. Le «DUC» a tout de suite conquis l’OM avec des prestations très convaincantes et réalise l’une des saisons les plus prolifiques de sa carrière (8 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues). Mais pour attirer de grands noms comme Adrien Rabiot, Medhi Benatia a dû se montrer convaincant. C’est en tout cas ce qu’il explique au micro de DAZN.

«Tu lui promets plein de choses»

«Ce soir, je suis content aussi pour lui, pour des mecs comme Balerdi, pour des mecs comme Rongier, qui ont aussi beaucoup souffert, pour des mecs comme Rabiot. Quand tu appelles un mec comme Rabiot et que tu lui promets plein de choses, c’est bien de pouvoir assumer derrière. Aujourd’hui, à l’arrivée, tout ce qu’on a dit, c’est en train de se passer. Donc ça aussi, c’est positif. Je suis vraiment content pour ce genre de joueurs. Ils vont vivre quelque chose de différent», explique le directeur sportif de l’OM, dans des propos rapportés par Le Phocéen.

«C’est différent des autres clubs»

Medhi Benatia poursuit en expliquant que les joueurs de l’OM vont vivre une expérience unique en jouant la Ligue des champions à Marseille :

«À Marseille, c’est une ville qui meurt pour le foot, on le sait. C’est une ville qui respire. C’est différent des autres clubs. Je suis passé par l’Italie, ça reste un pays de passionnés. Mais ce qu’il se passe à Marseille, ça reste quelque chose de spécial. Je pense que cette année, en tout cas, si on a à chaque fois trouvé la ressource nécessaire pour sortir un petit peu des difficultés, c’est aussi beaucoup grâce à nos supporters.»