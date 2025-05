Il vit un supplice à l'OM, c'est une torture !

Amadou Diawara

Ancien conseiller sportif de l'OM, Medhi Benatia est devenu le nouveau directeur du football du club présidé par Pablo Longoria au mois de janvier. Alors que l'écurie olympienne vient de valider son ticket pour la prochaine Ligue des Champions, le Marocain a avoué que sa fonction à Marseille était on ne peut plus stressante.

Le 30 novembre 2023, Medhi Benatia est devenu le nouveau coordinateur sportif de l'OM. Un rôle qu'il a endossé pendant un peu plus d'un an. En effet, Medhi Benatia a été promu en janvier dernier, et ce, en tant que directeur du football.

OM : Benatia a réalisé sa première saison complète

Grâce à sa victoire au Havre ce samedi soir (1-3), l'OM de Pablo Longoria a composté son billet pour la prochaine Ligue des Champions. Interrogé au micro de DAZN après le coup de sifflet final de la rencontre, Medhi Benatia a été invité à se prononcer sur sa fonction au sein du club marseillais. Et le Marocain a reconnu qu'elle lui procurait beaucoup de stress.

«La première année que je le vis de façon aussi pesante»

« Ma première saison complète en tant que directeur sportif de l'OM ? Je ne sais pas comment le président (Pablo Longoria) supporte ce stress et cette pression. Pour moi, c'était le plus gros challenge de ma carrière, même si ça peut sembler bizarre, car j'ai eu une petite carrière comme joueur. Mais en termes de stress, de travail et de sacrifice, c'est la première année que je le vis de façon aussi pesante. Alors avoir des résultats, ça fait plaisir », a confié Medhi Benatia, le directeur du football de l'OM.