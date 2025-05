Le boss de l'OM annonce une bagarre «des joueurs»

Amadou Diawara

Ce samedi soir, l'OM de Pablo Longoria a validé son ticket pour la prochaine Ligue des Champions, et ce, en allant chercher trois points précieux sur la pelouse du Havre. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Medhi Benatia s'est totalement enflammé, mettant en lumière la combativité des joueurs de Roberto De Zerbi.

Avant la 33ème journée de Ligue 1, l'OM était classé deuxième. Opposé au Havre à l'extérieur ce samedi soir, le club phocéen a conforté sa place dans le podium du championnat, et ce, grâce à sa victoire (1-3). Assuré de terminer au moins troisième de Ligue 1 à l'issue de la saison, l'OM de Roberto De Zerbi a composté son billet pour la prochaine Ligue des Champions.

«On a des hommes forts à la tête de ce club»

Interrogé au micro de DAZN après Le Havre - OM, Medhi Benatia a fait part de son immense bonheur de revoir le club phocéen en Ligue des Champions. Dans le même temps, le directeur sportif marseillais a tenu à louer la combativité des joueurs. « On est soulagés, on sera heureux d'ici deux ou trois jours. (...) On a eu des hauts et des bas, mais on a été 2es toute la saison, cette qualification est méritée. Il y a beaucoup de choses à améliorer, je ne vais pas me contenter de ça, mais c'était très important pour la suite du club », s'est enflammé Medhi Benatia, avant d'en rajouter une couche.

«On a vu des joueurs se bagarrer»

« La suite ? J'aimerais promettre de la stabilité, avec une mentalité qu'on a retrouvée ces dernières semaines, à Lille (1-1 le 5 mai), contre Brest (4-1 le 27 avril), où on a vu des joueurs se bagarrer, mouiller le maillot. On a eu des absences, Auxerre sur les deux matches (1-3 le 8 novembre et 0-3 le 22 février), à Reims (1-3 le 29 mars), et on veut les gommer pour devenir une grande équipe. Il y a eu de bonnes choses, c'est important de finir 2e, ce n'est pas encore acquis. On doit garder cette place, puis jouer la Ligue des champions la tête haute. (...) On a des hommes forts à la tête de ce club, qui portent ce projet. Avec la force de l'actionnaire, on veut aller sur nos idées, être convaincus de ce qu'on fait et ne pas faire marche arrière », a développé Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM.