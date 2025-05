Un transfert fuite à l'OM, le coup parfait ?

La rédaction

Il ne reste plus qu'une seule journée de Ligue 1 pour l'OM la semaine prochaine avec la réception du Stade Rennais. Et après ? Place au traditionnel mercato estival auquel s'attèlerait déjà Medhi Benatia. Le directeur du football du club marseillais aurait établi une liste de cinq joueurs pour ce qu'il considérerait comme étant le dossier prioritaire : la défense centrale. Une des pistes en question pourrait déjà avoir vendu la mèche en la personne de Facundo Medina, une bonne pioche ? C'est notre sondage du jour !

Douze recrues. Voici le bilan du dernier mercato estival de 2024 de l'OM. De Mason Greenwood à Pierre-Emile Hojbjerg en passant par Adrien Rabiot et Geronimo Rulli, Medhi Benatia a fait en sorte de renforcer chaque ligne de l'effectif hérité par Roberto De Zerbi. Et pour ce qui est de la prochaine session des transferts, un chantier en particulier serait au programme du point de vue du directeur du football de l'Olympique de Marseille : la défense.

Kiwior, Laporte, Medina... Benatia multiplie les dossiers !

C'est en effet l'information communiquée par Foot Mercato samedi. La position de défenseur axial gauche serait le recrutement prioritaire de l'Olympique de Marseille. Et il semblerait que diverses options soient déjà à l'étude. Le dossier Jakub Kiwior déjà ouvert cet hiver reviendrait sur la table, au même titre que le cas Aymeric Laporte qui se trouve à une année de l'expiration de son contrat à Al-Nassr. Foot Mercato fait également état d'un intérêt de Medhi Benatia pour Olivier Boscagli et de Ramy Bensebaïni. Qu'en est-il de Facundo Medina ? Le directeur du football de l'OM a reçu un coup de pouce de la part de Leonardo Balerdi.

Medina veut venir et a follow l'OM sur Instagram !

Le capitaine de l'OM a fait une grosse révélation en interview pour France Bleu cette semaine. « J'ai une bonne relation avec lui et je lui dis toujours de venir ici. Et lui, il aimerait jouer ici. J'en parle un peu avec Medhi Benatia. Pour moi, il est magnifique avec le ballon. Il a le caractère, et je sais qu'il peut jouer ici, au Vélodrome. Donc oui, j'aimerais qu'il vienne, pour lui et pour l'OM ».

D'ailleurs, le défenseur argentin de 25 ans est sous contrat au RC Lens jusqu'en juin 2028 a follow le compte Instagram de l'OM ces dernières heures. Toutefois, Foot Mercato explique que l'Olympique de Marseille serait réticent à l'idée de débourser 25M€, soit la somme minimale réclamée par les dirigeants du RC Lens. Reste à savoir ce qu'il adviendra de ce feuilleton déjà chaud pour cet été.