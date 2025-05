Transfert annoncé, il veut l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désireux de voir de nouvelles recrues venir garnir son effectif à l’OM, Roberto De Zerbi espère pouvoir compter sur au moins un nouveau défenseur la saison prochaine. Le profil d’Olivier Boscagli (PSV) plairait aux dirigeants marseillais, alors que le Français de 27 ans n’est pas insensible à cet intérêt phocéen.

Ce samedi soir, c’est sur la pelouse du Havre que l’OM doit absolument ne pas flancher. Toujours deuxième de Ligue 1, Marseille chercher clairement à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Si ce scénario venait à se produire, nul doute que la direction phocéenne réalisera alors un mercato ambitieux.

L’OM vise quatre joueurs en défense

Du côté de l’OM, le gros chantier de l’été a d’ores et déjà été établi. A en croire les dernières indiscrétions de FootMercato, Marseille cherche à recruter un défenseur axial gauche cet été, et a déjà quatre profils différents dans le viseur, avec Aymeric Laporte (Al-Nassr), Jakub Kiwior (Arsenal), Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund), et enfin Olivier Boscagli (PSV).

Olivier Boscagli pas insensible à l’intérêt marseillais

Formé à l’OGC Nice, le Français de 27 ans évolue depuis six ans désormais au PSV Eindhoven. Selon FootMercato, Olivier Boscagli n’est clairement pas insensible à l’intérêt de l’OM à son égard, même si pour le moment, un retour en France n’est pas forcément sa grande priorité. Affaire à suivre...