Transfert à 50M€ : Le PSG va refaire le coup en Ligue 1 ?

Après Bradley Barcola en 2023 et Désiré Doué en 2024, le PSG pourrait de nouveau dépenser 50M€ afin de s'attacher les services d’un jeune talent de Ligue 1. Le club de la capitale serait sur la piste de Malick Fofana, qui pourrait être transféré cet été en raison des problèmes financiers que connaît l’OL.

Déjà relégué en Ligue 2 à titre conservatoire par la DNCG le 15 novembre dernier, la situation financière de l’OL ne s’arrange pas. Comme indiqué par L'Équipe, les Gones sont également dans le viseur de l’UEFA. L’instance de contrôle du fair-play financier des clubs (ICFC) discute actuellement d’un « accord négocié » avec l’Olympique Lyonnais.

50M€ pour recruter Malick Fofana au PSG ?

Il est question d’une amende de 10M€, avec un encadrement de la masse salariale et un contrôle des transferts réalisés par l’OL, des sanctions que le club doit accepter pour ne pas être plus lourdement pénalisé. Lyon va donc devoir vendre cet été, d’autant plus s’il ne parvient pas à se qualifier en Ligue des champions. En ce sens, Malick Fofana, auteur de 11 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, pourrait être sacrifié et le PSG serait sur le coup. En effet, d’après les informations de CaughtOffside, le Paris Saint-Germain serait parmi les clubs intéressés par l’international belge (1 sélection).

Les cadors de Premier League sont sur le coup

L’OL, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028, aurait fixé son prix à 50M€, après l’avoir recruté contre 17M€ hors bonus en janvier 2024. Un montant que le PSG a déjà dépensé pour recruter un Lyonnais en la personne de Bradley Barcola à l’été 2023. Un an plus tard, le club de la capitale avait refait le coup en recrutant Désiré Doué en provenance de Rennes. En plus de Paris, Malick Fofana aurait de nombreux prétendants en Premier League. Aston Villa et Newcastle, mais surtout Arsenal et Liverpool, seraient sur la poste de l’ailier âgé de 20 ans.