Mercato : L’OM rate un gros coup pour une histoire d’argent !

Passé de Brighton à Arsenal en janvier 2023, Leandro Trossard aurait pu prendre la direction de l’OM. L’international belge était annoncé comme une des priorités des dirigeants marseillais, finalement doublés par les Gunners. Un échec sur lequel est revenu Stéphane Tessier, directeur général du club entre 2022 et 2024, auprès de L'Équipe.

Alors qu’Amine Harit s’était gravement blessé au genou et que Gerson était retourné à Flamengo, l’OM avait fait de Leandro Trossard une des priorités du mercato hivernal 2023. Un dossier qui semblait en bonne voie, avant qu’Arsenal ne débarque. Ce sont finalement les Gunners qui ont réussi à s’attacher les services de l’international belge (43 sélections), recruté en provenance de Brighton dans le cadre d’un transfert estimé à 30M€.

« On n'a jamais trouvé le modèle économique »

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Stéphane Tessier, directeur général de l’OM entre 2022 et 2024, a expliqué les raisons de l’échec du dossier Leandro Trossard : « Y a-t-il des transferts auxquels je me suis opposé ? Leandro Trossard à Marseille (en janvier 2023). Le directeur sportif (David Friio à l'époque) avait énormément avancé et on n'a jamais trouvé le modèle économique dans lequel on aurait été capable de l'intégrer. »

« Le DG fait en fonction des éléments économiques »

« Si le DS dit, "il faut tels joueurs à tout prix", OK, mais sur l'enveloppe consacrée à l'arrivée de deux défenseurs, il n'y en aura qu'un. C'est de l'arbitrage. Le DG fait en fonction des éléments économiques », a ajouté Stéphane Tessier.