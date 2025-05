PSG - Lamine Yamal : Signature imminente !

Pierrick Levallet

Pour compenser le départ de Kylian Mbappé, le PSG a multiplié les pistes sur le mercato l’été dernier. Le club de la capitale aurait notamment tenté sa chance pour un certain Lamine Yamal, avant de se faire recaler par le FC Barcelone. Presque un an plus tard, le prodige de bientôt 18 ans devrait bientôt signer un nouveau contrat en Catalogne.

L’été dernier, le mercato a été assez mouvementé pour le PSG. Le club de la capitale a multiplié les pistes sur le marché des transferts pour trouver un remplaçant à Kylian Mbappé, parti libre au Real Madrid. Parmi les nombreux noms évoqués, on pouvait retrouver celui de Lamine Yamal. Auteur d’un Euro 2024 sensationnel avec l’Espagne, le prodige de 17 ans avait tapé dans l’oeil des dirigeants parisiens.

Le PSG a tenté sa chance pour Lamine Yamal...

Des rumeurs ont même fait part d’une offre délirante du PSG pour le crack espagnol. Mais le FC Barcelone aurait refusé malgré sa situation financière délicate pour pouvoir conserver Lamine Yamal. Désormais présenté comme l’un des meilleurs au monde, le phénomène issu de La Masia s’est installé dans le onze d’Hansi Flick comme titulaire indiscutable.

... qui va prolonger au FC Barcelone !

Le FC Barcelone entendrait d’ailleurs sceller l’avenir de Lamine Yamal. D’après les informations de SPORT, le joueur de bientôt 18 ans devrait très prochainement signer un nouveau contrat en Catalogne. Il ne s’agirait plus que d’une question de temps avant qu’il ne prolonge au Barça. Le média espagnol précise qu’il devrait s’engager au moins pour les 5 prochaines années, soit jusqu’en 2030. Si le PSG voulait relancer le dossier, ce n’est désormais plus possible.