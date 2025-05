Kylian Mbappé : Le SMS qui a vendu la mèche au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, au moment du départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, on craignait alors le pire pour le PSG pour cette saison. Il n’y avait pas de quoi quand on voit les résultats. Ça n’a d’ailleurs pas énormément surpris Cyril Hanouna, qui n’avait pas manqué d’avertir Nasser Al-Khelaïfi que le PSG irait mieux sans Mbappé.

Et si le départ de Kylian Mbappé n’avait finalement pas été qu’un mal pour un bien pour le PSG ? Alors que la perte du Français en inquiétait plus d’un, Luis Enrique avait toujours affirmé que son équipe serait meilleure suite au départ du joueur du Real Madrid. L’Espagnol ne s’est pas trompé, tout comme Cyril Hanouna.

« Tu la gagneras sans lui »

Proche de Nasser Al-Khelaïfi, Cyril Hanouna avait en effet assuré au président du PSG que le départ de Kylian Mbappé ne serait pas un problème. En effet, sur Europe 1, le présentateur avait expliqué : « Quand Mbappé est parti, Nasser m'avait écrit et m'a dit : « Tu as vu Kylian part ». Je lui ai dit : « Qu'est-ce que tu as gagné avec Kylian Mbappé ? Est-ce que tu as gagné la Ligue des Champions avec Kylian ? ». Il m'a dit non, je lui ai dit : « Tu la gagneras sans lui » ».

« Le PSG n'a jamais aussi bien joué »

« La saison est bien meilleure sans Mbappé qu'avec Mbappé. Il n'y a pas à espérer, c'est déjà fait, tout le monde le dit. Le PSG n'a jamais aussi bien joué », a ensuite expliqué Cyril Hanouna sur ce PSG meilleur sans Kylian Mbappé.