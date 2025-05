PSG - Dembélé : Son remplaçant annoncé à la télévision ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Touché aux ischios-jambiers mardi soir sur la pelouse d’Arsenal, Ousmane Dembélé a été ménagé ce week-end face à Strasbourg. Incertain quant à sa présence pour la demi-finale retour face aux Gunners, le numéro 10 du PSG pourrait être remplacé. Pour Bixente Lizarazu, Luis Enrique doit procéder à une attaque inédite en cas d’absence du Français.

Vendredi, le verdict tombait. Par le biais d’un communiqué médical, le PSG annonçait la couleur pour Ousmane Dembélé. Ce dernier « a subi un étirement musculaire des ischio-jambiers de la cuisse droite. Sa situation évolue favorablement. Un nouveau point sera effectué prochainement », lisait-on au sein de ce point réalisé par le club francilien. Buteur mais touché contre Arsenal mardi soir, le numéro 10 parisien espère être remis à temps pour le match retour mercredi soir.

Dembélé absent ?

Car c’est un ticket pour la finale de la Ligue des Champions que les champions de France vont tenter de valider du côté des Parc des Princes. Ce week-end, alors que le PSG se déplaçait sur la pelouse de Strasbourg, Luis Enrique a décidé de reposer une grande partie de ses titulaires, et n’a même pas inclus le champion du monde 2018 dans son groupe. En cas d’absence d’Ousmane Dembélé mercredi, le coach espagnol dispose néanmoins de plusieurs options. Sur Téléfoot, Bixente Lizarazu a affiché sa préférence.

« Je mettrais Kvaratskhelia dans l'axe, Doué sur le côté droit »

« Ce serait très dur évidemment quand on voit les buts qu'il est capable de mettre. Mais aussi la mentalité et l'agressivité qu'il a. Ce qui va changer c'est qu'il faudra rééquilibrer cette attaque. Kvaratskhelia est très bon sur le côté gauche, mais si on met Barcola, lui aussi est très bon sur ce côté gauche... Donc peut-être que je mettrais Kvaratskhelia dans l'axe, Doué sur le côté droit et avoir cette attaque qui peut fonctionner comme ça », a ainsi confié l’ancien international Français ce dimanche.