PSG : «Tu ramènes ta gueule», Pierre Ménès clashe un Marseillais !

Battu pour la deuxième fois de suite en Ligue 1 contre un prétendant aux places européennes, le PSG est vivement critiqué puisqu'on lui reproche de fausser le championnat en alignant notamment des équipes largement remodelées à l'image de celle à Strasbourg. Mais Pierre Ménès s'agace clairement de ces critiques.

Après sa victoire sur la pelouse d'Arsenal mardi (1-0), le PSG se rendait à Strasbourg samedi, quelques jours avant la demi-finale retour face aux Gunners. Assez logiquement, Luis Enrique a largement remanié son onze de départ puisque seul Joao Neves était titulaire à l'Emirates Stadium et la Meinau. Les Strasbourgeois en ont profité pour s'imposer et mettre la pression sur l'OM dans la course à la Ligue des champions. Une semaine après la défaite contre l'OGC Nice, le PSG s'incline donc contre un autre prétendant au podium ce qui agace les Marseillais qui accusent les Parisiens de fausser le championnat. Une accusation qui rend fou Pierre Ménès.

Pierre Ménès s'agace !

« J'ai lu déjà énormément de choses sur ce match. Que c'est une honte, que Paris faussait le championnat, que c'était intolérable de mettre une équipe aussi faible... Dois-je quand même rappeler qu'au coup d'envoi le PSG a débuté le match avec huit internationaux ? Dois-je rappeler que le PSG a déjà remporté des matches avec des équipes de ce genre cette saison, notamment à Toulouse ? Dois-je rappeler qu'Arsenal s'est fait battre à domicile ? Dois-je rappeler que Barcelone était mené au score chez un relégable et a été obligé de faire rentrer ses remplaçants qui étaient eux aussi comme par hasard sur le banc ? », demande l'ancien journaliste de Canal+ sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.

«Mec, t'as pris un point contre Strasbourg cette saison, qu'est-ce que tu ramènes ta gueule?»

« C'est quand même assez incroyable que le gens ne puissent pas comprendre que quand t'as une journée de championnat au milieu de deux demi-finales de Coupe d'Europe, les clubs fassent tourner. Surtout un club comme le PSG qui est quand même champion depuis quatre journées. J'ai vu des Marseillais, et y compris des Marseillais qui commentent les matches au stade et qui ont donc pignon sur rue à Marseille, qui hurlent sur le PSG. Mec, t'as pris un point contre Strasbourg cette saison, qu'est-ce que tu ramènes ta gueule ? C'est incroyable, tu gerbes sur le PSG de la première à la dernière journée, mais il faudrait qu'il se dépouille pour que toi tu te sauves les miches au classement. Bah non, tu vas faire comme tout le monde, tu vas te débrouiller avec tes propres matches. T'as qu'à gagner à Lille et on verra si tu mérites d'être en Ligue des champions ou pas », ajoute Pierre Ménès.