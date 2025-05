Transfert à 150M€, Mbappé va réaliser le rêve du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En débarquant du côté du Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a un peu plus renforcé le star-system présent au sein du club madrilène. Au sein de cet effectif étoilé mais en peine de résultats, Rodrygo ne se sentirait plus à sa place, et envisagerait un départ. De quoi faire exulter le PSG, qui rêve de l’attirer depuis quelque temps.

Le mercato estival du PSG pourrait être extrêmement animé. Un an quasiment après le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, le club parisien ne s’est jamais aussi bien porté, et cherche constamment à consolider son effectif. Du côté du club madrilène en revanche, un énorme remue-ménage se prépare au niveau du vestiaire.

Rodrygo vers un départ à 150M€ ?

En effet, à en croire les dernières indiscrétions de Relevo, pas moins de sept joueurs pourraient quitter les Merengue cet été. Parmi eux, Rodrygo. Selon le média ibérique, en cas de belle offre cet été, le Brésilien ne sera pas conservé. Pour rappel, le Real aurait fixé son prix à 150M€. Avec l’arrivée de Kylian Mbappé, le phénomène de 24 ans ne se sentirait plus à sa place d’après MARCA, lui qui privilégie le collectif, et qui trouve que le Real Madrid dépend trop de ses stars.

Le PSG en rêve

Il y a plusieurs mois, RMC Sport révélait que Rodrygo était l’un des rêves du président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, qui aimerait beaucoup voir le Brésilien poser ses valises à Paris. Jamais un départ du numéro 11 n’a semblé aussi possible, reste désormais à savoir si le PSG passera à l’action...