Zidane - PSG : L’annonce surprise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en plein boum avec le PSG qu'il a rejoint l'été dernier, Désiré Doué peut-il déjà être comparé à un certain Zinedine Zidane ? Un ancien coéquipier de Zizou du côté des Girondins de Bordeaux met en évidence les similitudes entre les deux hommes, et le parallèle s'avère plutôt surprenant.

Le PSG a déboursé pas moins de 60M€ l'été dernier pour s'attacher les services de Désiré Doué (19 ans), arrivée en provenance du Stade Rennais. Et après des premiers mois relativement compliqués en terme d'adaptation, le milieu offensif en train de s'imposer comme un nouvelle valeur sûre de l'attaque du PSG. Certains osent même la comparaison entre Doué et Zidane avec des similitudes que l'on attendait pas forcément, notamment en ce qui concerne leur temps de jeu.

Doué, le nouveau Zidane au PSG ?

Laurent Croci, ex-défenseur des Girondins de Bordeaux où il a côtoyé Zinedine Zidane dans les années 90, évoque sur RMC la comparaison avec Désiré Doué et sa montée en puissance des derniers mois au PSG : « Il y a des ressemblances au niveau technique. Dans les dribbles et la même utilisation du ballon pour éliminer l’adversaire. Doué me semble un peu plus mature, il affiche un peu plus tôt ses objectifs. Avant on était un peu plus humble. Cela ne veut pas dire qu’il a la grosse tête, cela fait partie de la nouvelle génération. Rolland Courbis avait une gestion particulière de Zinedine Zidane aussi, il n’était pas tout le temps titulaire. En cela aussi ils se ressemblent », explique-t-il.

Neymar, l'exemple à suivre pour Doué

Mais de son côté, Désiré Doué a récemment évoqué en conférence de presse un autre modèle que Zidane dans ses caractéristiques : « Mon modèle, c’est Neymar. Je pense que tout le monde le sait maintenant, même lui ! Il a tant accompli dans le monde du football, et il m’inspire encore. J’espère suivre ses traces dans ma carrière. Je lui ai déjà parlé et j’en suis très heureux », a indiqué le numéro 14 du PSG.