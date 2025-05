Un grand nom de l’OM s’enflamme pour le PSG, une dispute éclate

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le message de Sydney Govou, insulté après ses commentaires lors d'Arsenal-PSG, a trouvé un écho. Passé par beIN SPORTS ou encore RMC, Eric Di Méco a raconté sa propre expérience. Parfois trop enthousiaste devant les matches du club parisien, l'ancien défenseur marseillais s'est disputé avec certains de ses amis.

Sydney Govou est sorti de sa réserve. Critiqué par les supporters lyonnais et marseillais, après avoir montré un enthousiasme trop débordant lors de la demi-finale de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, l’ancien international tricolore a publié un long message sur les réseaux sociaux. « Je ne suis pas Parisien mais j’aime le foot et ce que propose ce PSG est exceptionnel. Malgré vos insultes je ne m’empêcherai jamais de le dire. Le jour ou vos équipes seront à ce niveau je le dirai aussi avec plus de plaisir pour l’OL quand même » a-t-il dénoncé sur le réseau social X mercredi dernier.

« Moi aussi j’ai subi »

Ce coup de gueule a trouvé un écho chez Eric Di Méco, ancien joueur de l’OM. « Moi, ça m’a posé problème. J’ai toujours essayé d’y échapper mais malheureusement, des fois c’est une stratégie d’antenne, on te demande de commenter. J’ai essayé d’être le plus honnête possible. Moi aussi j’ai subi » a-t-il déclaré avant d’évoquer sa propre expérience.

Di Méco raconte ses disputes avecses proches

« Je me souviens d’un match au Real où le PSG est énorme. Ils avaient fait un gros match là-bas. Et quand tu es pris dans le match, en effet, tu peux t’enthousiasmer, et moi aussi. Moi, c’étaient mes copains qui m’envoyaient des textos, a-t-il poursuivi. Ils savaient que ça m’énervait particulièrement et je pense qu’ils le faisaient exprès. Ils m’envoyaient des messages en me disant : « mais qu’est-ce que tu fais ? ». Donc ça me rendait malheureux au point de me disputer avec mes copains » a-t-il lâché au micro de RMC.